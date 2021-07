Benevento, pronti tre colpi E' fatta per Masciangelo del Pescara

Dopo Calò, sono pronti altri tre colpi in casa Benevento. E' quasi fatta per Masciangelo che arriverà a titolo definitivo dal Pescara. Il terzino sinistro andrà a potenziare le fasce e si affiancherà a Foulon. Probabile che già domani ci sarà la firma, dopotutto c'è l'accordo con la società abruzzese. Manca poco anche per l'arrivo di Paleari. Il portiere rientra nell'operazione di Calò. Il Genoa e il Benevento stanno ultimando la parte burocratica. Il suo arrivo quindi ci sarà indipendentemente dalla partenza di Montipò che comunque non farà più parte dei piani societari. L'altro colpo porta il nome di Elia, l'esterno ha già dato l'ok dopo la richiesta esplicita di Fabio Caserta. Anche l'Atalanta vuole chiudere l'affare, in effetti mancano solo i dettagli di una trattativa che vedrà la formula del prestito. Da definire se sarà secco o con riscatto e contro riscatto. L'obiettivo del club di via Santa Colomba è quello di riuscire ad ultimare nei prossimi giorni questi tre colpi per dare la possibilità al tecnico calabrese di gettare basi importanti nel ritiro di Cascia. Ricordiamo che il gruppo partirà domani mattina direttamente dall'hotel Europa di Venticano.