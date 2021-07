Il Benevento è arrivato a Cascia: comincia il ritiro I giallorossi sono già al lavoro. Si aspettano i nuovi acquisti

Comincia il ritiro di Cascia per il Benevento. I giallorossi sono partiti questa mattina alla volta del paesino umbro, dando vita al precampionato vero e proprio dopo i blandi allenamenti degli ultimi giorni effettuati in città. Il lavoro è cominciato sin da subito, con la prima seduta agli ordini di Caserta sul manto erboso della struttura gestita dalla famiglia Magrelli. Saranno quindici giorni intensi, nel corso dei quali non mancherà un via vai di calciatori tra chi sposerà il progetto del sodalizio sannita e chi, invece, farà le valigie per altre destinazioni. Il Benevento, dopo Calò, aspetta a Cascia anche i vari Paleari, Elia e Masciangelo che sono sempre più vicini a indossare la maglietta giallorossa. Come noto, sono state già organizzate le prime amichevoli: i sanniti affronteranno domenica una rappresentativa locale, per poi vedersela con il Foligno nel pomeriggio del 22 luglio. Sette giorni dopo arriverà la Reggina, avversaria del Benevento anche in serie B che si è recentemente rafforzata con gli arrivi di Franco, Ricci, Micai e Regini.