Benevento, primo giorno di lavoro a Cascia (LE FOTO) I giallorossi sono stati sin da subito impegnati in una seduta d'allenamento

Il Benevento si è subito messo al lavoro in quel di Cascia. I giallorossi hanno raggiunto la cittadina umbra nel pomeriggio, per poi dare vita alla prima seduta del ritiro estivo che, come noto, si svolgerà fino al prossimo 31 luglio. Presenti tutti i convocati, compreso Talbi che presto sarà libero di lasciare i colori giallorossi. Al lavoro anche Calò che sta cominciando a familiarizzare con i nuovi compagni, ma per lui sarà tutto più semplice considerata la vecchia conoscenza con Fabio Caserta, con cui ha lavorato ai tempi della Juve Stabia. Si proseguirà domani, in attesa del primo test stagionale che vedrà il Benevento affrontare il Foligno nella giornata del 22 luglio.

Ecco le foto realizzate da Mario Taddeo.