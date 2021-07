Chievo escluso dalla serie B, con chi giocherà il Benevento in Coppa Italia? La Strega aspetta di conoscere l'avversaria nella manifestazione tricolore

E' notizia di oggi che il Chievo è stato escluso dalla serie B. Il Cosenza ha fatto già sapere di essere pronto al ripescaggio, mentre i clivensi hanno due giorni di tempi per presentare ricorso al Collegio di garanzia del Coni. Sta di fatto che i gialloblù sono fuori dalla Coppa Italia, competizione nella quale avrebbero dovuto affrontare il Benevento ai trentaduesimi di finale. Cosa succede adesso? Il regolamento della competizione tricolore non specifica il da farsi in caso di esclusione di una società. Resta confermata la mancata partecipazione, considerato che lo stesso dice testualmente che un club escluso dal Consiglio Federale non potrà più essere riammesso nella Coppa Italia, anche nel caso di riammissione successiva per mezzo di altri organi.

Probabile, a questo punto, che con l'uscita del Chievo le altre società guadagneranno una posizione nel ranking. Il Benevento, secondo il tabellone, dovrà affrontare la compagine a cui è assegnato il numero 28 nella gradautoria: senza i clivensi, a guadagnare questa posizione sarebbe la Spal. Possibile, quindi, che a ferragosto potrebbe esserci al Vigorito il confronto tra giallorossi e biancazzurri. Una ipotesi plausibile, ma si attendono comunicazioni ufficiali proprio perché il regolamento non specifica la procedura in base a questa casistica.