Benevento, a Cascia ci sono undici calciatori cresciuti nel vivaio Il club giallorosso, in attesa di completare la rosa, dà spazio ai suoi giovani

La rosa giallorossa che attualmente sta lavorando a Cascia agli ordini di Caserta è, ovviamente, completamente transitoria. Ci sono tanti calciatori in lista di partenza, come i vari Caldirola, Talbi, Dabo, così come Insigne e Schiattarella che potrebbero essere ceduti. Non ci sono Glik, Lapadula, Montipò e Ionita: i primi due stanno riposando dopo le fatiche con le nazionali, mentre gli altri sono alle prese con la riabilitazione dopo gli infortuni. Al di là di questi aspetti, tutti e quattro sono tra i papabili a lasciare la Strega.

C'è da mettere in risalto una folta presenza di calciatori che sono cresciuti nel settore giovanile. In totale ne sono undici, a conferma dell'importanza sempre maggiore che il Benevento vuole dare al vivaio soprattutto con l'inizio del nuovo ciclo successivo alla retrocessione dalla serie A. Oltre a Pastina e Di Serio, che già nella scorsa stagione con Inzaghi hanno avuto modo di accumulare esperienza nel massimo campionato, sono rientrati dai prestiti i vari Rillo, Sparandeo, Cuccurullo e Volpicelli. A questi c'è da aggiungere Sanogo. Tutti saranno oggetto di valutazioni da parte dello staff tecnico per una possibile conferma, altrimenti non è esclusa un'altra partenza a titolo temporaneo per incrementare il bagaglio di esperienza tra i professionisti.

Sono giorni indimenticabili soprattutto per coloro che che giungono direttamente dal vivaio, come Perlingieri e Thiam Pape che nella scorsa stagione sono stati in forza alla Primavera guidata da Nicola Romaniello. Entrambi classe 2002, il primo è un esterno difensivo mentre Thiam Pape è un attaccante che, tra campionato e coppa italia, ha messo a segno undici reti.

Tra i convocati ci sono anche i giovanissimi Muraca e Talia. Entrambi sono stati protagonisti con l'under 17, capace di arrivare alle fasi finali nazionali per la vittoria dello scudetto. Muraca è un portiere, classe 2003, che in giallorosso si sta facendo apprezzare grazie a delle ottime annate. Stesso discorso per Talia, metronomo di centrocampo con grande qualità. Entrambi faranno parte della nuova Primavera, guidata da Gennaro Scarlato.