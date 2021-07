Benevento: un po' di pioggia anche a Cascia, ma si lavora bene Oggi esercitazioni differenziate tra difesa e attacco. Nel pomeriggio si replica

Arriva la pioggia sull'Italia e l'Umbria non può fare eccezione. Quella di stamattina è stata piuttosto debole e non ha inficiato gli esercizi programmati da Fabio Caserta e dal suo staff. Lavoro a metà campo suddiviso a gruppi: i giocatori della difesa prima, poi gli altri. Gruppi divisi e chiamati singolarmente a fare l'esercitazione. La pioggia ha fatto capolino, ma senza procurare fastidi. Pochi hanno avvertito ieri mattina la scossa di terremoto di 3.3 gradi che ha avuto quale epicentro Norcia, una decina di chilometri da Cascia. La zona è quella che è e qualche movimento del sottosuolo è sempre possbile. La squadra era in campo e non ha avvertito nulla.

Questo pomeriggio si replica: attenzione al meteo, se dovesse piovere troppo si può sempre lavorare nella vicina e comoda palestra dell'impianto dell'Hotel Magrelli.