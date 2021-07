Quella volta che tra la serie A e il Benevento si mise... Paleari L'estremo difensore chiuse la porta nella semifinale play off del 2019

Ormai non è un mistero che Alberto Paleari sarà il nuovo portiere del Benevento. Il sodalizio giallorosso non ha perso tempo nell'ingaggiarlo, considerata anche l'agguerrita concorrenza di Ternana e Crotone. Il calciatore quest'oggi ha raggiunto il ritiro di Cascia, poi da domani comincerà a lavorare agli ordini di Chiavelli e Gori e insieme agli altri portieri Manfredini, Locatelli e Muraca.

Paleari è un profilo particolarmente conosciuto, considerato che in passato ha affrontato in tante occasioni la compagine giallorossa quando indossava la maglia del Cittadella. Per lui cinque sconfitte in sei incroci, ma l'unica vittoria è stata pesantissima. Ci riferiamo alla semifinale play off del 2019, quando i veneti si imposero al Vigorito con il risultato di 3-0 dopo essere stati battuti al Tombolato per 2-1. Il Benevento di Bucchi, dopo un approccio positivo, dovette fare i conti con i guantoni di Paleari che parò praticamente di tutto. Una prestazione superlativa che permise alla sua squadra di mantenere la porta inviolata e di vincere con le marcature di Diaw, Panico e dell'attuale giallorosso Moncini. Un incubo per il Benevento che seppe risollevarsi nella stagione successiva, quando conquistò a suon di record la promozione sotto la guida di Inzaghi.

Come noto, nella scorsa annata Paleari è stato in forza al Genoa ma ha trovato poco spazio. Nel Sannio avrà modo di essere protagonista come portiere titolare, ereditando il posto che per tre stagioni è stato occupato da Lorenzo Montipò che ormai sembra essere sempre più lontano dal club di via Santa Colomba.