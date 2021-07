Benevento, a Cascia ora c'è anche Paleari Il portiere è arrivato alle 18,45 insieme a Tello e Basit

Pomeriggio di arrivi in ritiro a Cascia. Quello più atteso, il volto nuovo, è stato quello di Alberto Paleari, il portiere che il Benevento ha avuto in prestito dal Genoa. Il ragazzo di Giussano dopo aver effettuato le visite mediche in città, si è messo in viaggio stamattina ed ha raggiunto l'Umbria alle 18,45. Insieme a lui c'erano Andrès Tello, che ha usufruito di un permesso speciale per tornare dalla Colombia, e il ghanese Abdallah Basit, che non si era ancora aggregato al gruppo del giallorossi.