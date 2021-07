Benevento, ufficiale: Caldirola al Monza Cessione a titolo definitivo per il centrale difensivo

È ufficiale: Caldirola è un nuovo calciatore del Monza. Termina l'avventura sannita del centrale difensivo dopo tre stagioni in giallorosso. Ecco il comunicato del club di via Santa Colomba:

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Monza per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Luca Caldirola.

Il club giallorosso ringrazia il calciatore, giunto nel Sannio nel gennaio 2019, per gli anni, ricchi di successi, vissuti insieme, per la professionalità e l’attaccamento alla maglia dimostrati nel tempo.

In bocca al lupo Luca dalla grande famiglia del Benevento Calcio.