Caldirola ai saluti: "Benevento sarà sempre casa mia" Il messaggio del centrale difensivo dopo l’addio

Dopo l'annuncio della sua cessione al Monza, Luca Caldirola ha pubblicato un post su Instagram attraverso cui saluta Benevento:

Difficile trovare le parole, difficile esprimere le emozioni che ho vissuto in questi due anni e mezzo a Benevento. Una città ricca di valori, una città piena di persone che dal primo giorno mi hanno accolto come loro concittadino, come un loro figlio. E proprio tu, cara Benevento sarai sempre casa mia. Perché con te sono nati nuovi inizi, non solo lavorativi, ma anche personali. Li ho conosciuto la mia compagna ed inoltre a giugno, è nata mia figlia, la piccola Camilla.

GRAZIE al direttore Foggia, con il quale ho instaurato un rapporto eccezionale, GRAZIE ai miei compagni, insieme ci siamo tolti grandi soddisfazioni, GRAZIE a tutti gli addetti ai lavori e GRAZIE al Presidente Vigorito.

Infine GRAZIE a voi tifosi, alla parte fondamentale di questa società e città, GRAZIE perchè senza il vostro sostegno soprattutto in questo anno e mezzo difficilissimo per tutti, non ce l’avremmo fatta.

Che dirvi, GRAZIE Benevento, GRAZIE a tutti voi, resterete per sempre nel mio cuore.

Vi voglio bene.

Il vostro Muro