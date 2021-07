Benevento, Paleari già in campo a lavorare Il nuovo portiere giallorosso non ha certo perso tempo

Non si può certo dire che abbia perso tempo. Alberto Paleari stamattina era già in campo per iniziare il suo lavoro agli ordini di Gori e Chiavelli. Il portiere di Giussano è arrivato ieri pomeriggio in ritiro ed ha subito trovato lo spirito giusto per lavorare in una squadra che lo stimola. Per Paleari è una grossa occasione far parte di una formazione ambiziosa e blasonata. Nel Cittadella ha sempre recitato il ruolo di sorpresa del campionato, ma è arrivato a giocarsi la serie A in una finale storica con l'Hellas Verona. L'anno scorso era andato al Genoa per provare finalmente l'ebbrezza della serie A. Con i grifoni, caso curioso, è come se avesse esordito due volte nella massima serie: la prima volta è stata la... sua maglia a farlo.

La storia. In occasione di Udinese-Genoa arriva l'espulsione di Perin: Maran ha fatto già tutte le sostituzioni e tra i pali ci va il difensore Goldaniga, che per regolamento deve indossare la maglia del portiere. Quella di Perin non c'è più perchè il giocatore espulso ha già lasciato il campo, così Alberto deve dare la sua a Goldaniga. Dunque la sua maglia lo precede e fa l'esordio in serie A. Quello che poi è realmente avvenuto il 30 novembre in casa contro il Parma.