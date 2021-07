Colpo Benevento: Elia in giallorosso L'esterno domani sarà a Benevento per le visite mediche

La strega ha messo il turbo. Le operazioni si rincorrono. E dopo aver messo le mani su Calò e Paleari, è finito nel calderone della "vecchietta" anche Elia. La trattativa è stata lunga ma solo per una questione di dettagli. L'Atalanta non ha mai avuto dubbi: il calciatore sarebbe andato a Benevento. E proprio ieri c'è stata una telefonata tra Percassi e Vigorito per definire l'accordo senza altri appelli. Insomma il presidente sannita c'ha messo lo zampino (come per gli altri due colpi). E’ stato accontentato Caserta che potrà riabbracciare anche l'esterno ex Perugia. In effetti, domani Elia sarà a Benevento per sottoporsi alle visite mediche e martedì potrà raggiungere il ritiro di Cascia. Il calciatore verrà nel Sannio con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto per il club lombardo.