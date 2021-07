In campo il primo Benevento di Caserta: spazio al 4-3-3 A Calò consegnate sin da subito le chiavi del centrocampo

Il Benevento è sceso in campo da pochi minuti per affrontare il Cascia, nel suo primo test a pochi giorni dall'inizio del ritiro estivo. Caserta ha subito schierato la sua squadra con il 4-3-3. In porta c'è Manfredini, mentre al centro della difesa figurano Talbi e Pastina con Letizia e Foulon esterni. Le chiavi del centrocampo sono state affidate a Calò, supportato dagli interni Vokic e Volpicelli. In avanti il tridente composto dalle ali Insigne e Importa, con Sau terminale offensivo. Questa la formazione iniziale: prevedibile che nel corso della gara, il tecnico utilizzerà tutti gli uomini a disposizione.