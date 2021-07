Dabo va al Rizespor, c'è l'accordo L'Altay di Smirne non era la destinazione oggetto della trattativa

Qualche piccolo "calembour" coi nomi delle squadre turche (non ci vuole molto a confondersi...) e ci si ritrova con una destinazione diversa per Bryan Dabo. La sostanza non cambia: il centrocampista burkinabè andrà in Turchia. Non all'Altay di Smirne, maal Rizespor, la squadra da cui il Benevento prelevò Talbi. Foggia ha assicurato che la trattativa è stata sempre con questa società e l'Altay è stata nominata erroneamente. Al Benevento interessa la sostanza: Dabo è vicinissimo alla definizione e ieri è tornato anche in Francia, a Parigi, per una giornata di sosta in attesa di aggregarsi alla sua nuova squadra.