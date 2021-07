Benevento, al mattino esercizi di forza Niente riposo dopo l'a prima amichevole, ma solo lavoro fisico

Niente sconti. Neanche dopo la prima amichevole stagionale. Esercizi mirati, prima un po' di fondo, poi la forza. I giallorossi sotto gli occhi attenti del preparatore Francesco Chinnici hanno inforcato tra le mani i cerchi del bilanciere e con quelli hanno fatto un po' di corsa e dei salti. Programma ridotto, ma si fa per dire. Si è fatto a meno della partitina, ci si rifarà questo pomeriggio.

La prima amichevole stagionale ha destato buona impressione. Il marchio di fabbrica di Fabio Caserta è calzato subito a pennello ai giallorossi che sono scesi in campo: 4-3-3 con un regista classico a dirigere le manovre (Giacomo Calò) e con due esterni di fascia (Insigne e Improta) a supportare l'unica punta, che nella prima frazione è stato Marco Sau. Il solco tattico è questo, c'è solo da lavorare sugli uomini che faranno parte del progetto giallorosso. Appare evidente che il gruppo non è ancora quello definitivo, al di là dei tanti ragazzini che sono stati aggregati a Cascia e che ieri sono scesi in campo. Caserta si sta facendo un'idea ben precisa dei giocatori che ha a disposizione e già domani avrà nel gruppo anche Salvatore Elia, che è stato con lui a Castellammare e a Perugia e che proseguirà nel percorso di crescita col suo allenatore-méntore.

Ovvio che ci sia ancora da lavorare sul fronte mercato, non solo su quello in uscita (Lapadula e Ionita sono i primi della lista, insieme a Schiattarella, sempre nel mirino del Monza), ma anche su quella in entrata. C'è bisogno di centrocampisti e di un attaccante, anche in considerazione del fatto che Gabriele Moncini è ancora in convalescenza dopo l'intervento alla caviglia.