Benevento, ufficiale l'addio di Dabo Il centrocampista ha firmato un triennale con il Rizespor

Bryan Dabo è un nuovo calciatore del Rizespor. A comunicarlo il Benevento Calcio attraverso una nota ufficiale:

Il Benevento Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Çaykur Rizespor i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo. Il centrocampista burkinabè, saluta il Sannio dopo una stagione in Serie A con la maglia giallorossa. Grazie Bryan e in bocca al lupo per il futuro.

Il centrocampista ha firmato un contratto triennale con opzione per il quarto anno con il club turco di massima serie.