Benevento, è fatta per Masciangelo. Nel mirino Del Prato Glik e Ionita si aggregano al gruppo

E' chiusa la trattativa per Masciangelo che arriverà dal Pescara. Il terzino sinistro sarà domani in città per le visite mediche. L'operazione vedrà anche l'inserimento di qualche giovane della primavera abruzzese. Intanto sempre domani partirà per Cascia Elia che potrà finalmente riabbracciare Fabio Caserta e Calò. L'esterno è venuto nel Sannio con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto per la società nerazzurra.

Ma si continua a lavorare con l'Atalanta. E' finito nei radar della strega anche il giovane Del Prato, terzino destro impegnato nella passata stagione con la Reggina. La formula del prestito sarà la stessa utilizzata per Elia. L'obiettivo è proprio quello di ringiovanire la rosa lasciando qualche elemento di esperienza come Gaetano Letizia. Il partenopeo è a scadenza di contratto ma nei prossimi giorni riceverà una proposta di prolungamento da parte del club di via Santa Colomba che nonostante qualche offerta non vuole rinunciare al numero tre giallorosso.

Intanto si aggregheranno al gruppo anche Glik e Ionita. Il polacco è rientrato dalla vacanze. Il centrocampista sta meglio, ma a Cascia continuerà a seguire un programma personalizzato. Entrambi partiranno oggi per l'Umbria assieme ad Elia.