Anche Elia nel ritiro di Cascia Intanto la società ne ha ufficializzato il prestito dall'Atalanta

Cè un giallorosso in più da stasera nel ritiro di Cascia. Come già avevamo anticipato ieri, si è aggregato anche Salvatore Elia, l'esterno offensivo proveniente dall'Atalanta. Contemporaneamente la società ne ha ufficializzato il passaggio dalla Dea alla Strega: “Acquisizione a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione”. Il ragazzo ritrova il suo mèntore Fabio Caserta, che sa bene come utilizzarlo, per averlo avuto già per due stagioni alla Juve Stabia e l'anno scorso a Perugia.