Benevento, Elia: "Pronto per questa avventura" L'esterno offensivo ha raggiunto Cascia e si presenta alla piazza giallorossa

Ha da poco raggiunto il ritiro di Cascia Salvatore Elia (nella foto con il team manager e coordinatore della struttura giallorossa Alessandro Cilento). C'erano ad attenderlo due vecchie conoscenze: Fabio Caserta e Giacomo Calò, con quest'ultimo ha giocato assieme con la maglia della Juve Stabia. Col tecnico invece si è lasciato non troppo tempo fa avendo condiviso la promozione col Perugia dalla C alla B. "Sono carico. So bene che il mister mi ha voluto fortemente qui a Benevento, non deluderò le sue aspettative così come dimostrerò ancora una volta sul campo il mio valore". Dopotutto anche l'Atalanta crede in lui. Il Benevento è riuscito a strappare il diritto di riscatto ma la società nerazzurra potrà riprenderselo in un secondo momento. "Mi fa piacere, significa che ho fatto bene nella passata stagione ma Benevento per me sarà una grande occasione e darò il mio contributo. Conosco il gioco di Caserta, questo aspetto mi aiuterà nell'inserimento. D'altronde col Perugia mi ha fatto fare più ruoli, per me non è un problema. Sono a disposizione".

