Benevento, Elia subito in campo: allenamenti intensi La squadra continua a prepararsi per la nuova stagione: domani amichevole col Foligno

Salvatore Elia non aveva certo bisogno di recuperare tempo e forze all'arrivo nel ritiro di Cascia. L'esterno giallorosso si è allenato con continuità a Zingonia con l'Atalanta, per cui ieri dopo aver pranzato e dopo il riposo pomeridiano è sceso in campo insieme a tutti gli altri giallorossi, cominciando a fare la loro conoscenza. E' evidente che conoscesse già Giacomo Calò, con cui ha giocato nelle file della Juve Stabia. Ma non c'è voluto molto a familiarizzare anche con gli altri. Il ragazzo della cantera nerazzurra ha un punto di riferimento importantissimo in mezzo al campo che risponde al nome di Fabio Caserta.

Per gli altri si intensifica il lavoro in vista della seconda uscita stagionale contro il Foligno. Tutti stanno continuando a prepararsi scrupolosamente per un campionato in cui vogliono essere protagonisti. Anche partendo senza proclami.