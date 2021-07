Benevento, a Cascia arriva anche Masciangelo L'ex Pescara acquistato in prestito con obbligo di riscatto

Ufficialità anche per Edoardo Masciangelo, che questo pomeriggio ha raggiunto il ritiro di Cascia. L'esterno romano, in forza negli ultimi due anni al Pescara, arriva al Benevento in prestito con obbligo di riscatto. Masciangelo è un esterno di buona forza fisica e con un sinistro molto educato. Può giocare da terzino sinistro, ma anche da esterno alto. A Pescara ha giocato anche a destra. Insomma un giocatore assai duttile che dovrebbe essere uno dei punti di forza della rinnovata squadra giallorossa che si accinge a giocare il suo quarto campionato di serie B.