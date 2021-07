Masciangelo: Benevento la mia grande occasione "Non deluderò le aspettative. Pronto già per l'amichevole col Foligno"

E' pronto per tuffarsi in questa nuova avventura. "Se il mister vorrà sarò a disposizione per questa amichevole col Foligno". Non vuole perdere tempo Edoardo Masciangelo. Il Benevento è la sua grande occasione. "E' stimolante far parte di una squadra vincente. Nel Sannio c'è un progetto ambizioso. E spero di poter dare il mio contributo". Due stagioni, le ultime col Pescara, e una retrocessione da dover mandar giù. "Sono cresciuto tanto con la maglia abruzzese. Ma ora sono pronto per spiccare il volo. Ringrazio il direttore sportivo e il presidente Vigorito per questa grande opportunità. Non deluderò le aspettative". Masciangelo, arrivato in giallorosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto, è un terzino tuttofare: "Mi piace spingere sulla fascia, ho gamba, ma sono molto attento anche alla fase difensiva. La competizione? Sarà un ulteriore stimolo a far bene".

