Letizia, ora chiamatelo "capitan futuro" Un contratto da rinnovare: "Ne parleremo con la società"

E ora chiamatelo pure capitan Letizia. O "capitan futuro" come i romanisti amavano chiamare Daniele De Rossi. Quella fascia bianca sul braccio, sul completino nero della Nike, spiccava in maniera vistosa. Gaetano da Scampia si appresta a giocare il suo quinto campionato nelle file giallorosse, la società vuol tenerlo per farne un punto di riferimento imprescindibile, presto gli sottoporrà una proposta di rinnovo del contratto: “Di queste cose parliamo con la società”, risponde senza fronzoli Letizia. Intanto la sua prova è stata sopra le righe, ancora una volta si è visto quanto valga. L'azione che ha portato al gol del 2 a 1 di Di Serio è stata una serpentina travolgente sull'out di destra. “Stiamo lavorando duro, il prof è bravo ed esigente. La fascia? Il mister e i compagni hanno deciso così. Mi fa piacere, poi vediamo più avanti”.

