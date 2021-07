Benevento, seduta in piscina. Nel pomeriggio riposo Il "prof" Chinnici guida l'allenamento dai bordi dell'impianto

Dopo l'amichevole in genere c'è sempre una mezza giornata di riposo. Il Benevento invece, almeno di mattina, continua la sua preparazione sotto gli occhi interessati del preparatore Francesco Chinnici. L'albergo La Corte possiede una piscina e approfittarne per una seduta defaticante nell'acqua può essere la soluzione migliore per rilassare muscoli e cervello. Il “prof” a dirigere i movimenti sul bordo, i giallorossi, a gruppi, a seguirlo minuziosamente.

Nel pomeriggio, invece, saranno tutti liberi per la prima vera mezza giornata di riposo.