Di Serio e Foulon: Per la B saremo pronti L'attaccante: "La A una grande occasione, ma ora pensiamo al nuovo campionato"

Due giovani che hanno avuto modo di mettersi in mostra in serie A. Un campionato difficile che non si è concluso nel migliore dei modi, ma ora Di Serio e Foulon sono pronti e vogliosi di ripartire in cadetteria. L'attaccante chiarisce: "Con Caserta è cambiata la filosofia di gioco. In questa fase di ritiro ci sta dando tantissime indicazioni, ma noi dovremo essere bravi a metterle in pratica nel prossimo campionato. Mi ha fatto piacere segnare nell'amichevole col Foligno, in fondo non cantano questi risultati. Ci piace sempre vincere ma ora dobbiamo soffermarci sui singoli movimenti e sulle nuove sinergie. Le 16 presenze in A? Felicissimo dell'occasione che ho avuto, ma ora guardiamo al futuro e a questa nuova avventura".

FOULON: "Il mister chiede a noi terzini di spingere maggiormente sulle fasce e di servire più cross agli attaccanti. Dal canto mio sto cercando di crescere sotto tutti i punti di vista ma mi sento pronto per la B. Ci sarà tanta competizione anche nel mio ruolo, ma questa non potrà che far bene ad ognuno di noi per dare il massimo. Mi piace far parte di questa famiglia, si respira un'aria positiva e sono certo che stiamo gettando basi importanti".

