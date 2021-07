Benevento esordio al Vigorito contro l'Alessandria, alla seconda si va a Parma A Ferrara è nata la serie BKT 2021-2022: per i giallorossi inizio all'insegna delle grandi sfide.

A Ferrara, precisamente in piazza Trento e Trieste, è è andata in scena la cerimonia di presentazione del calendario del prossimo campionato. La novantesima edizione del torneo della Serie BKT prenderà il via venerdì 20 agosto con un gustoso aperitivo prima di mandare in scena gli altri match nella giornata di sabato.

Sarà un campionato come al solito molto lungo e faticoso che si concluderà venerdì 6 maggio quando scopriremo, in attesa di play off e play out, le due squadre che andranno direttamente in serie A e le tre che torneranno nell’inferno della Serie C. Si giocherà anche lunedì 18 aprile nel giorno di Pasquetta e il 25, quando si festeggia la Liberazione ancora di lunedì. Confermata la scelta di conservare il format natalizio, ormai divenuto appuntamento fisso con il “boxing day” del 26 dicembre e la giornata del 29 che precede la pausa invernale che durerà fino al 14 gennaio. Sei i turni infrasettimanali in programma il 21 settembre, il 28 ottobre, il 30 novembre, il 1^ marzo, il 15 marzo e il 5 aprile.

Tra le squadre più attese nel torneo di serie BKT c’è sicuramente il Benevento del neo tecnico Fabio Caserta. I giallorossi sono retrocessi insieme a Crotone e Parma, con i “ducali” che vantano grandi ambizioni e hanno già affidato la porta ad un mostro sacro del calcio italiano come Gianluigi Buffon. Occhi puntati anche sul Monza di Silvio Berlusconi, desideroso di sbarcare nel calcio che conta dopo l’occasione perso lo scorso anno.

Per la strega esordio casalingo al Ciro Vigorito con l'Alessadria neo propmossa, mentre alla seconda giornata si va a Parma mentre alla terza c'è la sfida interna con il quotato Lecce dell'ex Baroni. A proposito di grandi ex curiosità per il confronto del 1° novembre quando Pippo Inzaghi tornerà al Vigorito con il suo Brescia all'undicesima giornata, dopo che la strega avrà fatto visita al Crotone alla decima. Alla penultima superfida con il Monza che nel girone di ritorno potrebbe anche essere decisiva per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi. Ultima giornata invece con la Spal nel boxing day del 26 dicembre a Ferrara e di venerdì 6 maggio al Ciro Vigorito.

Ecco il calendario del Benevento Calcio che esordirà al Ciro Vigorito contro la neopromossa Alessandria.

1^ giornata

Benevento-Alessandria

2^ giornata

Parma-Benevento

3^ giornata

Benevento-Lecce

4^ giornata

Ascoli-Benevento

5^ giornata

Benevento-Cittadella

6^ giornata

Como-Benevento

7^ giornata

Benevento-Perugia

8^ giornata

Cremonese-Benevento

9^ giornata

Benevento-X

10^ giornata

Crotone-Benevento

11^ giornata

Benevento-Brescia

12^ giornata

Benevento-Frosinone

13^ giornata

Pisa-Benevento

14^ giornata

Benevento-Regina

15^ giornata

L.R. Vicenza-Benevento

16^ giornata

Benevento-Pordenone

17^ giornata

Ternana-Benevento

18^ giornata

Benevento-Monza

19^ giornata

Spal-Benevento

Ecco i criteri utilizzati per la stesura del calendario della Serie BKT della stagione 2021-2022:

– negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;

– non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra;

– in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa, un doppio incontro deve necessariamente essere in casa e l’altro in trasferta;

– le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie B 2020/2021 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie B 2021/2022;

– per l’ultimo turno (38ª), le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno di Serie B 2020/2021 non possono incontrarsi nell’ultimo turno di Serie B 2021/2022.