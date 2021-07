Vigorito-tifosi, è sempre amore infinito A Cascia incontro intenso tra i club e il patron: regalata una maglietta autografata

One man show. Non c'è altro inteprete che possa rapire in maniera così completa l'amore della gente. Tra Oreste Vigorito e i tifosi non s'è mai affievolito l'afflato che ha caratterizzato questi anni di presidenza del “re del vento”. Una prova ulteriore, se mai ce ne fosse stato bisogno, il ritiro di Cascia, l'arrivo dei club organizzati e non, lì tutti per lui. Da Milano, dal Nord e dal Sud, dal club Gens Samnites al S. Giorgio del Sannio, fino a gruppi di tifosi giunti per conto proprio, ma tutti con una sola missione: incontrarsi con il presidente. E lui, come sempre, ha ricambiato tutto questo amore: si è intrattenuto con tutti, ha scambiato opinioni, poi ha regalato una maglietta autografata al Club di San Giorgio del Sannio (il più numeroso presente, arrivato con un pullman nella città di Santa Rita): “Bene... Club San Giorgio del Sannio per la passione di tutti voi. Con amore Oreste Vigorito”. La t-shirt bianca della Nike con lo scudetto del Benevento sul petto e l'appassionata scritta del presidente ora farà certo bella visione di sé nella sede del Club. Ora spetta alla squadra farsi amare alla stessa maniera di come sa fare il patròn giallorosso.