La prima volta del Benevento in B coi "grigi" Al debutto in campionato sfida inedita anche quella tra Fabio Caserta e Moreno Longo

Un avversario inedito per il debutto nel campionato di serie B (ma in Lega Pro ci sono due precedenti nel 2009-10: 1 a 0 per i piemontesi al Moccagatta, 3-1 per il Benevento al Vigorito). Al Benevento è toccata l'Alessandria di Moreno Longo, squadra neo promossa in cadetteria dopo gli infiniti play off di giugno. Andando alla scoperta dei “grigi” di Piemonte, che ritrovano la serie B dopo ben 46 anni (ma che hanno anche militato per 24 stagioni nella massima serie, regalando al calcio italiano uno dei suoi prodotti più splendenti come Gianni Rivera), ci accorgiamo della presenza di Umberto Eusepi, bomber della squadra giallorossa nella stagione nel 2014-15 (36 presenze, 18 gol). Ma ci sono anche volti conosciuti quando si militava in Lega Pro, come quello di Andrea Arrighini. La società piemontese non ha cambiato molto la struttura della squadra che è venuta su dalla serie C: un esterno difensivo dalla Fiorentina, Perozzi ('01), il terzino Lunetta, lo scorso anno nelle file della Reggiana, un attaccante italo-albanese del 99, Kolaj, che lo scorso anno ha militato nella Pro Patria, e il giovane portiere Alessandro Russo, classe 2001, 193 cm di altezza, preso in prestito dal Sassuolo, ma l'anno scorso nelle file dell'Entella.

Sul piano tattico si sfideranno il 3-4-3 di Longo e il 4-3-3 di Caserta, una sfida tutta da studiare. Inedita in serie B come quella tra Benevento e Alessandria. Longo ha incrociato la squadra giallorossa alla guida della Pro Vercelli: per lui un pari al Vigorito, una sconfitta in Piemonte.

C'è entusiasmo e fiducia nell'ambito della squadra piemontese. Il presidente dei grigi, Luca Di Masi ha detto che l'Alessandria affronterà questo campionato con tutto l'orgoglio che possiede: “Tutte le paetite saranno impegnative acominciare dall'esordio a Benevento, contro una squadra che appena lo scorso anno faceva la serie A. Ma noi ce la giocheremo, sereni e determinati”