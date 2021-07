Benevento, Hetemaj ai saluti: "Due anni importanti, grazie a tutti di cuore" Il centrocampista lascia la Strega dopo la scadenza del contratto. Vicina la firma con la Reggina

Dopo la naturale scadenza del contratto, al Perparim Hetemaj può essere definitivamente considerato un ex calciatore del Benevento. Il sodalizio di via Santa Colomba gli aveva proposto il rinnovo a cifre ridotte, ma il finlandese ha preferito vivere una nuova esperienza, probabilmente l'ultima, in Italia. Nelle prossime ore firmerà con la Reggina, squadra che tra l'altro affronterà il Benevento giovedì prossimo in amichevole a Cascia. A rendere ufficiale l'addio è stato lo stesso calciatore che sui social ha pubblicato questo messaggio d'addio:

Sono stati 2 anni importanti per la mia professione e crescita personale. Una città ed una piazza dove mi sono sentito subito a casa che grazie alla forza di tutti mi ha dato la gioia di vincere un campionato e la forza di saper lottare fino alla fine sempre per la salvezza. Porterò sempre dentro di me un grande ricordo della città e della gente di Benevento. Grazie a tutti di cuore