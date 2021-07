Benevento, esercitazioni per la difesa Provati in coppia anche Glik e Talbi, due che sarebbero potuti essere titolari l'anno scorso

Si è aperta con la solita razione terribile di lavoro, l'ultima settimana di ritiro a Cascia. Si va verso l'ultima amichevole contro la Reggina (giovedì 29, ore 17), che ha appena soffiato al Benevento, il mediano Hetemaj, che quasi certamente non sarà però della partita. Caserta continua a impartire ore e ore di lavoro ai sui ragazzi, quelli che rimarranno e quelli che giocoforza andranno via. E' evidente che negli esercizi difensivi si ritrovino da centrali, in qualche esercizio, Glik e Talbi, vale a dire due che sarebbero potuto essere i titolari dello scorso anno in serie A. Due di cui non si conosce ancora il futuro. A Talbi certamente la società chiederà di rimanere: ha un triennale e se non si troverà l'offerta giusta il posto al centro della difesa giallorossa sarà suo. Lo stesso concetto, in fondo, vale anche per Kamil Glik. L'ingaggio elevatissimo fa pensare che la società debba per forza trovargli una sistemazione, ma come ha dimostrato l'Udinese sarà difficile che si trovi un acquirente che copra l'intera spesa dello scorso anno. Il polacco ha fatto subito intendere che se dipendesse da lui potrebbe anche rimanere in giallorosso. Ma, come è giusto che sia, non dipende solo dalla sua volontà. E' una scelta che dovrà fare la società.