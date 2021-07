Il Coni conferma l'esclusione del Chievo: Cosenza in B In C si salva solo la Paganese. Le decisioni saranno ratificate dal Consiglio federale

Il Coni ha cofermato l'esclusione del Chievo Verona dal campionato cadetto ufficializzata in consiglio Figc dopo la bocciatura della Covisoc.Scenario molto simile in Serie C, dove cinque club sono costretti a lasciare il calcio professionistico. Si tratta di Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese, mentre la Paganese si salva e resta in C. A ratificare le decisioni sarà, nella giornata di domani, il Consiglio federale: riammesso il Cosenza in B, mentre in C verranno ripescati Latina, Lucchese, Fidelis Andria, Fano o Pistoiese (da valutare se regolare la domanda del Fano) e Rimini.