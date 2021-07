Benevento, domani in campo con la Reggina (diretta su Ottochannel, ore 17) Ultimo test nel ritiro di Cascia: assente Talbi per un problema muscolare, oltre a Tello e Moncini

Ultima amichevole domani pomeriggio per il Benevento a Cascia. La squadra giallorossa affronterà la Reggina in un autentico anticipo di campionato. L'inizio del test è previsto per le 17: ci sarà la diretta su Ottochannel 696 e in streaming su Ottochannel.tv.

La Reggina, in ritiro a Sarnano nel maceratese, ha terminato stasera il ritiro. Domani mattina partirà alla volta di Cascia per giocare l'amichevole nel pomeriggio contro il Benevento, poi tornerà a casa. Ovviamente non ci sarà Perparim Hetemaj, che si aggregherà ai compagni direttamente in Calabria. Ci saranno però due ex come Crisetig e Federico Ricci.

Fabio Caserta proverà a non farsi condizionare dalla situazione contrattuale di tanti, ma cercherà di vedere tutti i giallorossi che sono a sua disposizione. Non ci sarà Montasser Talbi, che si è fermato per un risentimento muscolare. Il tunisino ha una struttura muscolare importante e non è il caso di rischiarlo, anche se è un inconveniente di poco conto. Insieme a lui mancheranno certamente Gabriele Moncini, che per una decina di giorni farà allenamenti differenziati per mettersi a pari coi compagni e mettersi a disposizione dell'allenatore. Assenti nell'amichevole di domani anche Andrès Tello, a corto di preparzione e il giovane Francesco Rillo.