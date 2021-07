Amichevole, LIVE / Benevento - Reggina 2-1 Ultimo test in ritiro per i giallorossi di Caserta

Benevento - Reggina 2-1 (Live)

Benevento (4-2-3-1): Paleari (22'st Manfredini); Letizia, Glik (11'st Barba), Pastina, Foulon (22'st Masciangelo); Talia (22'st Elia), Calò (27'st Basit); Insigne (27'st Vokic), Sau (11'st Sau), Improta (22'st Kragl); Di Serio (33'st Thiam Pape). A disp.: Lucatelli, Volpicelli, Masella, Sanogo, Perlingieri. All.: Caserta

Reggina (4-4-2): Turati (1'st Micai); Lakicevic, Stavropoulos (19'st Loiacono), Regini (1'st Cionek), Di Chiara (1'st Liotti); Ricci (33'st Bezzon), Crisetig, Bianchi (19'st Gavioli), Laribi (33'st Provazza); Montalto, Denis (1'st Bellomo). A disp.: Lofaro. All.: Aglietti

Marcatore: 4'st Bellomo (R), 23'st e 25'st Di Serio (B)

SECONDO TEMPO

78' Per la Reggina ci sono gli ingressi di Bezzon e Provazza al posto di Ricci e Laribi. Caserta sostituisce Di Serio per inserire Thiam Pape

72' Entrano Vokic e Basit al posto di Insigne e Calò

70' Vantaggio Benevento! Ancora assist di Kragl: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Di Serio realizza il bis e ribalta il risultato

69' Traversa colpita da Insigne

68' Pareggio del Benevento! Di Serio capitalizza al meglio una punizione di Kragl con un colpo di testa

67' Entrano Kragl, Masciangelo, Elia e Manfredini al posto di Improta, Foulon, Talia e Paleari

65' Pericolosa punizione indirizzata in area da parte di Calò: Micai anticipa Ionita con i pugni

64' Altri cambi: per la Reggina entrano Loiacono e Gavioli al posto di Stravropolous e Bianchi

56' Per il Benevento entrano Barba e Ionita al posto di Glik e Sau

49' Reggina in vantaggio: Bellomo approfitta di una disattenzione difensiva per gonfiare la rete alle spalle di Paleari

45' Inizia la ripresa: per la Reggina sono entrati Micai, Bellomo, Cionek e Liotti al posto di Turati, Denis, Regini e Di Chiara

PRIMO TEMPO

45' Termina il primo tempo

42' Punizione di Calò dalla lunga distanza: Turati devia in angolo con difficoltà

35' Reggina ancora pericolosa con un doppio palo: prima l'ha colpito Di Chiara di testa, poi Stavropoulos con un tiro dal limite

30' La Reggina alza il baricentro

24' Paleari! Ancora l'estremo difensore si oppone alla Reggina con un doppio intervento effettuato prima su Stravropoulos e poi su Montalto

23' Forte tiro di Montalto da posizione ravvicinata: Paleari devia in angolo con un ottimo intervento

19' Risponde il Benevento con Improta che, servito da Sau, spedisce di poco sul fondo

18' Cross di Bianchi che taglia l'area di rigore del Benevento: non ci arriva Glik, Montalto sfiora il tap in vincente

10' Primi dieci minuti senza azioni pericolose, ma grande intensità del Benevento nella metà campo avversaria

3' Primi minuti subito molto intensi: il Benevento gioca bene il pallone

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Terzo test precampionato per il Benevento che è pronto a sfidare la Reggina a Cascia. Si tratta della prima amichevole contro un'avversaria di serie B dopo quelle con Cascia e Foligno. Un confronto che desta tanta curiosità, soprattutto per cominciare a vedere i primi risultati del lavoro svolto dal nuovo tecnico Caserta con la sua squadra che, lo ricordiamo, deve ancora essere ultimata in sede di mercato sia per le entrate che per le uscite. Non ci sono Schiattarella e Talbi, con quest'ultimo che è stato risparmiato per motivi fisici. Il centrocampista partenopeo, invece, ha il futuro sempre più lontano dal Sannio. Panchina per gli ultimi arrivati Elia e Masciangelo.