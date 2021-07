Benevento, Kragl: "Il futuro? Aspetto una chiamata dalla società" L'esterno offensivo: "Vorrei restare in giallorosso. La Reggina? E' stata una gara vera"

Oliver Kragl ha lanciato un messaggio alla società dopo il test amichevole disputato questo pomeriggio contro la Reggina. Il calciatore ha espresso la volontà di restare, ma aspetta un colloquio con i dirigenti del club di via Santa Colomba:

"Mi farebbe molto piacere restare in giallorosso, ma occorre parlare del futuro. Aspetto la società. Ho ancora un anno di contratto, personalmente ho tanta voglia di giocare, quindi fino a quando non c'è un incontro sono aperto a ogni soluzione. Ripeto, mi farebbe piacere restare”. Si è poi soffermato sull'amichevole: “In questa fase della stagione è molto importante farsi vedere dal mister. La stanchezza non manca, ma dobbiamo dare il massimo sia per noi stessi che per la squadra. Quella con la Reggina è stata una partita di serie B a tutti gli effetti che siamo riusciti a vincere, questo è l'importante. Non sono felice per la panchina, ma ho realizzato tre assist che mi hanno permesso di cambiare l'andamento dell'incontro".