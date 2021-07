Benevento, stabilita una nuova amichevole I giallorossi scenderanno in campo pochi giorni prima dell'esordio in Coppa Italia

C'è una nuova amichevole che vedrà impegnato il Benevento prima dell'inizio del campionato. Dopo i test effettuati in ritiro contro Cascia, Foligno e Reggina, i giallorossi come noto si recheranno il prossimo 7 agosto a Frosinone per un altro confronto impegnativo contro un'avversaria di serie B. Tre giorni dopo, quindi martedì 10 agosto, la truppa di Caserta affronterà la Puteolana allo stadio "Domenico Conte" di Pozzuoli. Una gara che anticiperà di pochi giorni l'esordio in Coppa Italia, fissato per ferragosto, anche se al momento la Strega ancora non conosce l'avversaria a causa della mancata iscrizione del Chievo in serie B.