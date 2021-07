Il Benevento annuncia la partnership con Gesesa Il comunicato del club di via Santa Colomba: "Motivo di grande orgoglio"

Il Benevento Calcio è lieto di annunciare che per la prossima stagione GESESA sarà lo sleeve sponsor. L’azienda che opera a Benevento e in altri 21 comuni del Sannio sarà quindi presente sulla manica sinistra delle divise da gioco dei giallorossi che si apprestano ad affrontare il campionato di Serie BKT 2021/2022. Il Presidente Oreste Vigorito ha dichiarato: “ È motivo di grande orgoglio avere per il prossimo campionato di Serie B il sostegno di un’azienda importante come la Gesesa che ringrazio per la sponsorizzazione ma soprattutto per la vicinanza, certo che “INSIEME” vivremo una splendida avventura”