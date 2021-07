Benevento, il sostegno della Curva Sud anche contro la Reggina Un gruppo di ultras era presente a Cascia

I tifosi del Benevento non fanno mancare la propria presenza. Ieri, la Curva Sud era regolarmente presente a Cascia in occasione del test con la Reggina. Un gruppetto di ultras giallorossi ha fatto sentire il proprio affetto alla squadra, sobbarcandosi un viaggio di oltre 600 km tra andata e ritorno in piena estate. Gli stessi hanno raggiunto l'Umbria anche la settimana scorsa per assistere al match con il Foligno, insieme agli appassionati sostenitori del Club San Giorgio del Sannio. C'è grande voglia di incitare i colori giallorossi a distanza di un anno e mezzo dalla chiusura degli stadi. La speranza è che si possa procedere alle riaperture al più presto, anche perché la pandemia ha già costretto i beneventani a perdersi la festa promozione in serie A, oltre a tutto lo scorso campionato tra i grandi, dove il calore del popolo sannita sarebbe stato utile soprattutto nei match interni.