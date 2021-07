Il Benevento anticipa il ritorno: è già in viaggio Sarebbe dovuto tornare domani pomeriggio, ma sulle strade è previsto gran traffico

Sabato 31 luglio da bollino rosso sulle strade italiane e così il Benevento decide di anticipare di qualche ora il ritorno a casa. Una scelta saggia, visto anche l'andamento della preparazione che ha raggiunto già un buon livello. La squadra giallorossa è dunque partita già questo pomeriggio in direzione Benevento, saltando alla fin dei conti solo la seduta prevista in palestra di domani mattina. Per i giocatori ci saranno ora un paio di giorni di riposo, riprenderanno la preparazione all'Antistadio martedì pomeriggio.