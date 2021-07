Serie B, i bookmakers "prevedono" il Benevento al terzo posto Cominciano a esprimersi le agenzie di scommesse sulla prossima cadetteria

A poco meno di un mese dall'inizio del campionato di serie B, i maggiori bookmakers (Bet365 e Snai) hanno reso noto le quote relative alle possibilità di vittoria di ogni compagine della cadetteria. Per entrambi, il Benevento è fermo al terzo posto dietro a Parma e Monza. I gialloblu, che la Strega affronterà in trasferta sin dalla seconda giornata, sono i favoriti assoluti per la promozione diretta con la quota che è pagata 3.50 volte la posta. La truppa di Caserta, invece, è ferma a 6.50. A completare il possibile quadro dei play off, oltre ai sanniti ci sono anche Lecce, Crotone, Brescia, Spal e Cittadella.

Semplici pronostici che nel calcio, e in particolare in serie B, lasciano il tempo che trovano. In un campionato così imprevedibile, qualsiasi squadra potrebbe fare la voce grossa. I risultati degli ultimi anni lo dimostrano ampiamente.