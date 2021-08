Benevento, Talia: "Voglio migliorare sempre di più" Il giovane centrocampista: "Non mi sarei mai aspettato di giocare nel test con la Reggina"

Tra i giovani che si sono messi in mostra agli ordini di Caserta c'è sicuramente Angelo Talia. Il centrocampista, classe 2003, è sceso in campo da titolare in occasione dell'amichevole disputata contro la Reggina. Il tecnico l'ha utilizzato al fianco di Calò e nel post partita gli ha fatto anche i complimenti per la personalità mostrata nel corso dell'incontro. Una esperienza più che positiva per il calciatore nativo di Napoli:

"Onestamente - ha confessato Talia - non mi sarei mai aspettato di partire da titolare nel test con la Reggina. E' stata un'emozione unica e indescrivibile. Ho tanta voglia di dare sempre il massimo. Calò? E' un calciatore di qualità e di esperienza: punto a osservare tutti per imparare i movimenti e migliorare. Allenarmi con i più grandi non è facile soprattutto dal punto di vista fisico, ma questo sarà senza dubbio un altro elemento che mi permetterà di crescere. Non voglio deludere Caserta. Tengo a ringraziare gli allenatori con i quali ho condiviso il percorso nel settore giovanile, come Fusaro, Formisano e Romaniello, oltre a Carbone. Mi hanno insegnato tanto, facendomi crescere come uomo. Poi è chiaro che il ringraziamento più grande va a Diego Palermo".