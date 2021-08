Delprato al Benevento, manca ancora l'ok di Gasperini Non è previsto alcun nuovo arrivo alla ripresa del lavoro. Se si fa eccezione per... Lapadula

Per ottenere Enrico Delprato il Benevento dovrà attendere ancora. Il ragazzo dell'Atalanta, classe 99, titolare nell'ultima Under 21 azzurra, ieri è stato utilizzato per un tempo da Gianpiero Gasperini nel corso dell'amichevole che la Dea ha giocato e vinto contro un coriaceo Pordenone (2-1). Il tecnico nerazzurro non è ancora convinto di poter fare a meno del giovane bergamasco, che può venire tanto utile per la sua duttilità. Anche ieri è stato utilizzato in una posizione ibrida del campo: sul centro destra, ma non da laterale e neanche da terzo della difesa, ma quasi da mediano a copertura del settore difensivo. Insomma, Gasperini ci vuole pensare ancora un po'. D'altro canto l'Atalanta è nel pieno delle operazioni di mercato (possibili cessioni di Romero e Ilicic) e c'è da capire ancora quale sarà l'organico che sarà messo a disposizione di Gasperini. Dunque, alla ripresa della preparazione del Benevento non è previsto alcun volto nuovo. Tranne che quello di Lapadula, che ha terminato il periodo di vacanza e può riprendere ad allenarsi con la squadra che ne detiene il cartellino.