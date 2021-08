Benevento, domani rientra Lapadula L'attaccante abbraccerà vecchi e nuovi compagni, ma il futuro è incerto

Riprenderà domani la preparazione del Benevento dopo i tre giorni di riposo concessi dallo staff tecnico in seguito al duro ritiro di Cascia. Si rivedrà anche Gianluca Lapadula, il quale ha goduto di un periodo extra di ferie per aver partecipato alla Copa America con il Perù. Come noto, la selezione biancorossa è arrivata fino alle semifinali della competizione internazionale, venendo eliminata di misura dal Brasile. L’attaccante è stato grande protagonista, con quattro gol messi a segno e la popolarità in Perù che è salita alle stelle. Un rendimento che ha portato alla nascita di una vera e propria “Lapa mania”, con il suo nome accostato a tantissime squadre estere nelle ultime settimane. Si è parlato tra le tante di Celtic, Glasgow, Leicester, Rubin Kazan e recentemente anche del Nantes. L’unico elemento certo è che il contratto di Lapadula appartiene al Benevento per altri due anni, quindi una possibile cessione avverrà alle condizioni stabilite dal sodalizio di via Santa Colomba che di certo sono superiori ai quattro milioni spesi nella passata stagione per prelevarlo dal Genoa. Sabato, Lapadula ha fatto tappa a Lecce dove ha incontrato Saverio Sticchi Damiani. Una semplice “reunion”, favorita dagli ottimi rapporti intercorsi in occasione dell’anno vissuto in Salento: il peruviano ha omaggiato il suo ex presidente con la maglia del Perù. Per martedì, come detto, è atteso nel Sannio dove potrà cominciare ad allenarsi insieme ai vecchi e nuovi compagni di squadra in attesa di definire il futuro con i prossimi giorni che saranno decisivi. Il Benevento aspetta le offerte, ma non disdegnerebbe neanche una possibile permanenza del suo attaccante migliore.