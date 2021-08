Frosinone - Benevento, parte la prevendita ma è vietata ai tifosi sanniti Il match sarà trasmesso in diretta da Ottochannel 696

E' partita quest'oggi la prevendita per il match di sabato tra Frosinone e Benevento. La stessa è valida solo per la tifoseria locale, con i sostenitori giallorossi che non potranno recarsi allo Stirpe per vedere da vicino il quarto test precampionato della truppa guidata da Fabio Caserta. Sarà un appuntamento solo rimandato, dato che dovrebbero riaprirsi le porte del Ciro Vigorito (in misura ridotta, in tal senso si attendono comunicazioni ufficiali) in vista dell'esordio in Coppa Italia che vedrà la Strega affrontare la Spal nel giorno di ferragosto.

Ottochannel 696 offrirà la diretta esclusiva di Frosinone - Benevento a partire dalle ore 19. Previsto anche il servizio streaming.