Benevento, si torna a lavorare nel Sannio (LE FOTO) Ripresa la preparazione dopo il ritiro di Cascia

Il Benevento ha ripreso la preparazione dopo i tre giorni di riposo concessi dallo staff tecnico in seguito al ritiro di Cascia. Il lavoro dei giallorossi proseguirà domani mattina fino a sabato, giorni in cui è previsto un altro allenamento prima della partenza per Frosinone. Come noto, la truppa di Caserta affronterà i canarini alle ore 19 per il quarto test di precampionato. Di seguito, le foto della seduta odierna: