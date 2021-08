Benevento, Talbi prepara le valigie: andrà in Russia Termina subito l'avventura del centrale difensivo in giallorosso

E' durata pochissimo l'esperienza di Talbi al Benevento. Il centrale difensivo fu ingaggiato lo scorso gennaio dal Rizespor, con arrivo previsto a luglio in seguito alla scadenza del contratto con il club turco. Il diesse Foggia ne voleva anche anticipare l'approdo nel Sannio per utilizzarlo nel ritorno della scorsa stagione, trovando però le resistenze da parte della vecchia società di appartenenza. La retrocessione in serie B ha rovinato i piani, con Talbi che sin dal primo momento si è dimostrato restio a vivere un'avventura nel campionato cadetto. Dopo aver partecipato al ritiro di Cascia, quest'oggi farà le valigie per trasferirsi in Russia. Il Benevento lo ha ceduto a titolo definitivo al Rubin Kazan, compagine del massimo campionato.