Benevento, lavoro all'Imbriani con mirino sul Frosinone (LE FOTO) I giallorossi proseguono la preparazione

Il Benevento prosegue gli allenamenti all'Imbriani in vista del test di sabato con il Frosinone. L'incontro, come noto, sarà trasmesso in diretta esclusiva da Ottochannel 696 a partire dalle 19. Non si sono allenati Talbi e Schiattarella che sono vicini all'addio: per il centrocampista partenopeo si è fatto avanti il Parma che vuole sopperire subito alla partenza di Kucka, offrendogli un biennale. Hanno lavorato a parte Tello, Moncini e Lapadula per via dell'inizio tardivo della preparazione. Gli allenamenti proseguiranno domani con una mattutina. Si andrà in campo anche sabato prima di salire sul pullman che porterà la Strega allo Stirpe.

Ecco le foto della seduta mattutina.