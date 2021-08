Benevento, per il centrocampo c'è Acampora L'ex spezzino era a scadenza di contratto: pronto a vestire il giallorosso

Un mediano ai saluti, un mediano in arrivo. Tra Pasquale Schiattarella deputato a vestire la maglia del Parma e Gennaro Acampora, che sta per vestire la maglia giallorossa, ci sono sette anni di differenza e pochi chilometri di distanza per quel che riguarda il luogo natio. Il Benevento ha scelto il napoletano che lo Spezia ha lasciato senza contratto e punta su di lui per aumentare il tasso tecnico del suo centrocampo. Acampora è un altro di quei “talenti dimenticati” di cui parlava Fabio Caserta, uno che da del “tu” al pallone e che per essere “dimenticato” dopotutto mette sul piatto della bilancia 14 presenze nell'ultima serie A.

Foggia ha pressochè definito il suo ingaggio: classe 94, una vita allo Spezia dopo i primi calci nelle giovanili del Napoli. Un centrocampista di qualità, piedi buoni e visione moderna del gioco: gli piace fare la mezzala, ma anche il mediano. Un buon acquisto per il Benevento che sta lentamente rifacendo il look al suo organico seguendo sempre le due linee base: riduzione del badget e dell'età media.