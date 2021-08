Il Benevento accoglie Acampora Il neo acquisto già stamattina all'Antistadio per il primo allenamento con i nuovi compagni

Strano a dirsi per un napoletano di Ponticelli: Gennaro Acampora giocherà per la prima volta al Sud e in Campania da quando milita in squadre professionistiche. Il centrocampista che Foggia ha ingaggiato a parametro zero, ha sempre giocato al Nord, prevalentemente in Liguria: sei stagioni a La Spezia, una a Chiavari con la Virtus Entella e una parentesi a Perugia in Umbria. Andato via nel 2010 da Napoli quando aveva appena 16 anni, non vi ha fatto più rientro, tranne che per giocarvi col “suo” Spezia, segnando persino un gol il 28 gennaio di quest'anno al “Maradona” nella gara di Coppa Italia dei quarti vinta dagli azzurri per 4 a 2.

Questa mattina la mezzala di Ponticelli ha svolto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni all'Antistadio Imbriani: il Benevento gli ha fatto sottoscrivere un contratto biennale con opzione sul terzo. Acampora è nato il 29 marzo del 94, e i suoi 27 anni consentono di abbassare l'età media della squadra (Schiattarella che è andato al Parma ne aveva 34), ma già evidentemente con l'esperienza giusta per affrontare un campionato difficile come quello di serie B.