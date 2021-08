Benevento, domani c'è il Frosinone: focus sulla truppa di Grosso I ciociari sono vicini a Garritano. In avanti c'è l'ex Iemmello

Quello di domani è il giorno di Frosinone – Benevento. I giallorossi sosterranno alle 19 il quarto test precampionato, il secondo contro un'avversaria che si ritroverà di fronte in campionato. L'incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva da Ottochannel 696. I gialloblu, che hanno ufficializzato gli arrivi di Cotali e Bevilacqua, sono guidati da Fabio Grosso. L'intento della società è quello di costruire un gruppo vincente che possa tornare a lottare per la promozione nel breve periodo. Nei giorni scorsi è arrivato anche Luigi Canotto, calciatore che Caserta conosce molto bene per averlo allenato alla Juve Stabia. L'attaccante si è svincolato dal Chievo e ha subito accettato la proposta del Frosinone. Dai clivensi potrebbe arrivare anche Garritano. Dopo aver rescisso il contratto con Verde e Baroni e non aver proposto il rinnovo ad Ariaudo, Salvi, Capuano, Vitale e Iacobucci, il sodalizio del presidente Stirpe ha rafforzato tutti i reparti: per la porta sono arrivati Ravaglia e De Lucia, mentre in difesa Gatti, Koblar e Klitten. A centrocampo Charpentier. In avanti Grosso si affiderà a Zerbin, il sopracitato Canotto, Satariano e Haoudi. Nel reparto avanzato c'è anche l'ex Iemmello, oltre all'esperto Ciano. Non tutti saranno presenti allo Stirpe perché in ritardo di condizione, come i vari Novakovich, Koblar, Zerbin e Charpentier. Il tecnico, invece, potrà utilizzare Matarese. Prima del Benevento, i ciociari hanno affrontato e battuto Viterbese (2-1) e Ternana (2-0).