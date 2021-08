Benevento, Acampora: "Darò tutto per questa maglia" Le parole del centrocampista giallorosso: "Voglio ripagare la fiducia della società"

Prime parole da giallorosso per Gennaro Acampora che arriva nel Sannio dopo aver vissuto una lunga parentesi allo Spezia:

“E' stata una esperienza che porterò sempre con me. Undici anni fa arrivai in bianconero che ero un ragazzino, dando vita a un percorso che mi ha fatto crescere molto. Però adesso penso solo al presente. Faccio parte del Benevento e darò tutto per questa maglia”.

Per lui sarà la prima esperienza al Sud. “Per me è una novità, ma devo essere onesto: Benevento poteva trovarsi ovunque, sarebbe cambiato poco. Questa è una società ambiziosa che ha dimostrato di credere molto nelle mie qualità. La ringrazio per avermi dato fiducia e accolto in maniera positiva: non potevo chiedere di meglio. Mi aspetto molto da me stesso per cercare di ripagare tutto questo. Le mie caratteristiche? Sono un centrocampista duttile, in passato ho fatto anche l'esterno. Gioco sia come mediano che come mezzala, ma anche in un centrocampo a due. Posso ricoprire più ruoli tranquillamente”.

Il pensiero finale va alla piazza: "E' molto calorosa. Con la riapertura degli stadi potrà darci una grande spinta e non vediamo l'ora di scendere in campo insieme a loro".

